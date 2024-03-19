Посредством телефонов и интернет-ресурсов в РК провели платежи на 4,8 трлн тенге

Общие показатели платежных операций 2023 года озвучили в Нацбанке.

По состоянию на 1 января 2024 года в Казахстане зарегистрировано 130 платежных организаций (рост на 24% по сравнению с предыдущим годом). Объемы операций платежных организаций показывают интенсивный рост. За 2023 год обороты посредством сервисов платежных организаций составили 8 трлн тенге, что на 26% больше по сравнению с 2022 годом, передает Kazpravda.kz.

«Наибольший рост наблюдался по операциям, инициированным клиентами с помощью мобильных устройств и интернет-ресурсов. В прошлом году посредством мобильных устройств и интернет-ресурсов проведено 515 млн таких операций на сумму 4,8 трлн тенге (рост в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом)», — говорится в сообщении Нацбанка.

По операциям, связанным с приемом наличных денег, платежными организациями проведено 192 млн операций на сумму 2,2 трлн тенге (рост на 10,9% в сравнении с 2022 годом). Демонстрируют рост и операции с электронными деньгами. В 2023 году проведено операций на сумму 596,8 млрд тенге (рост на 16,0% в сравнении с 2022 годом).

Распределение платежных организаций по территории Казахстана выглядит следующим образом: 88,7% (116 единиц) от количества платежных организаций приходится на Алматы, далее идет Астана — 8,1% (10 единиц), Караганда — 2,4% (3 единицы), Рудный — 0,8% (1).