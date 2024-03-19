Samsung объявляет набор в школу стартаперов Solve for Tomorrow

В проекте Solve for Tomorrow школьники с активной жизненной позицией смогут разработать и внедрить инновационные решения для преодоления проблем и рисков, с которыми сталкивается общество.

Компания Samsung Electronics запускает новый учебный сезон 2024 в рамках проекта Solve for Tomorrow (SFT) для казахстанских школьников. Solve for Tomorrow – конкурс для тех, кто не только учится в школе на «пятерки», но и хочет добиться чего-то большего: претворить в жизнь свои идеи, чтобы решить общую проблему, помочь людям, сделать жизнь лучше. А заодно – прокачать свои знания и навыки.

Опытные менторы научат участников SFT выявлять насущные проблемы и искать решения, а также эффективно реализовать их с применением методов дизайн-мышления в области STEM (наука, технология, инженерия и математика). Такая практика поможет юным стартаперам развивать творческое и нестандартное мышление. Формат соревнования между командами создаст атмосферу рыночной конкуренции. Призовой фонд проекта составляет 10 миллионов тенге.

К участию в SFT приглашаются школьники от 13 до 18 лет из любого города Казахстана. Заявки принимаются до 30 апреля. В мае жюри выберет рабочие идеи. Их авторы пройдут серию подготовительных онлайн и офлайн семинаров с менторами для разработки прототипа проекта. Заниматься проектами участники будут на летних каникулах. В финал пройдут 10 лучших идей, среди которых выберут троих победителей.

Узнать подробные условия участия и подать заявку можно здесь - Solvefortomorrow.kz.