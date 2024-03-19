Казахстанцы могут отказаться от участия в азартных играх и пари

Сделать это можно в приложении eGov mobile.

Теперь граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории РК, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от 6 до 12 месяцев посредством мобильного приложения eGov mobile. Новая услуга существенно уменьшает время, необходимое для обработки заявок, и облегчает процесс самоисключения из азартных игр. Это дает возможность любому гражданину, особенно тем, кто склонен к чрезмерной игре, немедленно ограничить доступ ко всем официальным игровым площадкам и онлайн-платформам букмекеров, которые получили лицензию в рамках юрисдикции РК.

Для подачи заявки перейдите во вкладку «Услуги», далее в раздел «Спорт». Из перечня услуг необходимо выбрать «Сервис по ограничению участия в азартных играх и (или) пари». На открывшейся странице укажите срок ограничения в месяцах, нажмите «Заказать услугу». Далее необходимо подписать услугу используя код быстрого доступа или биометрию. После подписания услуги откроется статусная страница с отображением подтвержденной заявки. Заявка должна подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявки третьими лицами.

«Предоставление услуги по самостоятельному ограничению участия в азартных играх и пари через приложение eGov mobile является одним из инструментом в борьбе с лудоманией, которая стало очень актуальной проблемой общества в последнее время. Новая услуга дает возможность пользователям контролировать свое участие в азартных играх и устанавливать ограничения на доступ к ним, что существенно снижает риск финансовых кризисов и личностных проблем, связанных с лудоманией», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Если заявка на получение услуги подавалась ранее, существует возможность повторного ее получения. При повторном получении отобразится информационное уведомление о ранее имеющейся заявке, при нажатии на слово «Да» возможно повторно ее получить, тем самым продлив ее срок.

После подачи заявка моментально регистрируется сервисом и лицо, вносится в список лиц, ограниченных от участия в азартных играх и пари, без права отзыва заявки.

Каждый запрос субъектов игорного бизнеса будет обрабатываться индивидуально и исключительно по реквизитам ИИН без раскрытия иных личных данных лиц, состоящих в списке. Доступа ко всему списку у субъектов игорного бизнеса не будет.