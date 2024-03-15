Казахстан стал лидером по числу венчурных сделок в Центральной Азии и Кавказе за 2023 год

Венчурный рынок в стране переживает динамичный рост.

RISE Research в сотрудничестве с партнерами EA Group и BGlobal Ventures (дочерняя организация АО «Qazaqstan Investment Corporation), а также Crunchbase, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и KPMG Caucasus and Central Asia, провели масштабное исследование венчурного рынка Центральной Азии и Кавказа. Официальная презентация результатов исследования прошла на площадке Astana Hub.

Согласно полученным данным, венчурный рынок Центральной Азии и Кавказа переживает динамичный рост. Общая сумма венчурных сделок в регионе за 2023 год превысила $110 млн.

«Наше исследование показало, что за последние пять лет объем венчурного финансирования в Центральной Азии и Кавказском регионе увеличился в 5,5 раза, а в 2023 году объем сделок превысил $110 млн. Однако экосистема остается небольшой, что указывает на значительный потенциал для дополнительных инвестиций. Одной из преград развития является отсутствие достоверных данных в регионе. Наша цель в RISE Research — восполнить этот пробел, предоставляя инвесторам и государству качественные и надежные данные, способствующие устойчивому росту», — отмечает Айнур Жантурина, основатель RISE Research.

«Государственная поддержка, развитие инфраструктуры для стартапов и международное партнерство выступают в качестве опоры для развития венчурного рынка Казахстана, усиленной созданием Astana Hub и сети региональных инновационных хабов. Эти инициативы способствуют децентрализации инновационной активности и предоставляют предпринимателям доступ к ресурсам и наставничеству. Открытие хабов за рубежом позволяет казахстанским стартапам выйти на международный уровень, создавая мосты для экспорта инноваций и привлечения знаний обратно в страну. Такой комплексный подход к поддержке инноваций и предпринимательства делает Казахстан привлекательной точкой для венчурных инвестиций и способствует интеграции страны в мировую инновационную экосистему», — добавил Ерсултан Ерманов, директор департамента развития отрасли информационных технологий.

Казахстан стал лидером среди представленных в отчете стран: за 2023 год сумма венчурных сделок в стране превысила $80 млн. Для сравнения, второе место у Грузии — общий объем сделок составил $21,6 млн. Объем венчурного финансирования в Казахстане вырос в более чем 6 раз за последние шесть лет. Более половины (55%) всех венчурных сделок в 2023 году пришлось на декабрь. Средний размер сделки за последние 6 лет вырос в 3,8 раз и в 2023 году составил $1 млн.

«Это исследование — важнейшая веха для венчурной экосистемы Центральной Азии и Кавказа. Обеспечивая прозрачность и признание зрелости нашего рынка, оно привлечет внимание международных инвесторов и откроет для локальных стартапов и фондов двери на глобальный рынок. Как казахстанского предпринимателя с глобальными амбициями, меня это несомненно радует», — подчеркивает Ерик Аубакиров, CEO холдинга EA Group.

Основное число сделок в Казахстане приходилось на pre-seed (52%) и seed (38%) раунды. Раунды серии A и B составляют 10% от общего числа сделок в 2023 году. При этом, сделок раунда серии C в 2023 году не было.

«Данные Crunchbase показывают, что инвестиции в стартапы в регионе Центральной Азии и Кавказа выросли в последние годы, особенно в части предварительного и посевного финансирования в Казахстане. Благодаря растущей местной экосистеме венчурного капитала мы с нетерпением ждем прогресса компаний в привлечении инвестиций на ранних стадиях в 2024 году и далее», — говорит Гене Тир, старший редактор данных в Crunchbase News.

Что касается отраслей, в 2023 году максимальный интерес со стороны венчурных инвесторов в Казахстане привлекли стартапы в области FinTech, а также AI (искусственный интеллект), HealthTech (технологии в сфере здравоохранения) и PropTech (технологии в области недвижимости).

При анализе сделок венчурного инвестирования в Казахстане по типу инвесторов оказалось, что в 2023 году по сумме сделок лидировали венчурные фонды. При этом бизнес-ангелы инвестировали чаще. На них приходится максимальное количество сделок.

«Региональный венчурный рынок становится все более инвестиционно-привлекательным за счет высокой динамики роста и повышения качества проектов. При этом, несмотря на интенсивный рост объема и количества венчурных сделок за последние годы, в нашем регионе по-прежнему не хватает критической массы активных бизнес-ангелов и венчурных фондов как на ранних, так и на поздних стадиях, чтобы удовлетворить существующий спрос на инвестиции со стороны стартапов», — отметил Абай Абсамет, генеральный директор BGlobal Ventures.

Из исследования также следует, что несмотря на перевес по количеству сделок (80%), казахстанские венчурные инвесторы проигрывают международным игрокам по объему инвестиций и занимают всего 45%. Это указывает на значительную зависимость казахстанских стартапов от международных инвесторов для получения более крупного финансирования.

За последние пять лет стартап-сцена в регионе значительно расширилась, что свидетельствует о наличии развитой экосистемы с многочисленными стартапами, фондами и венчурными инвесторами и ангелами. Переход от количества к улучшению качества разработки продуктов и бизнес-аспектов отражает более зрелое сообщество стартапов по сравнению с тем, что было пять лет назад.

Полное исследование доступно по ссылке.