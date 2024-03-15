Конкурс инновационных приложений Huawei «Imagine Wi-Fi 7» запущен в партнерстве с секцией IEEE в ОАЭ

Поскольку Wi-Fi становится неотъемлемой частью людей и предприятий, новое поколение обещает безграничные возможности для конечных потребителей и предприятий.

Признавая решающую роль Wi-Fi в формировании будущего, секция Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) ОАЭ и компания Huawei объединили усилия, чтобы запустить новаторский конкурс инновационных приложений Huawei «Imagine Wi-Fi 7». Эта совместная инициатива приглашает специалистов-практиков в области ИКТ со всего Ближнего Востока и Центральной Азии поделиться инновационными идеями и изучить лучшие сценарии внедрения новейшего поколения Wi-Fi — Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7, преемник Wi-Fi 6, обещает беспрецедентные достижения, которые переопределяют беспроводную связь. Он может похвастаться впечатляющей скоростью передачи данных, примерно в три раза выше, чем его предшественник, обеспечивая бесперебойную связь для потоковой передачи видео 4K и 8K, а также участие в виртуальной реальности или облегчение работы в удаленном офисе. Более того, передовые методы, такие как многоканальная работа, координация нескольких точек доступа и скоординированное планирование между точками доступа (APs), значительно сокращают задержку, улучшая связь в реальном времени и скорость реагирования.

Переход на Wi-Fi 7 знаменует собой новую эру связи, обещая существенные преимущества для беспроводных сетей. По прогнозам, в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии одно только обновление беспроводной кампусной сети Wi-Fi 7 откроет рыночные возможности на миллиард долларов. Huawei, первый в отрасли поставщик Wi-Fi 7, находится в авангарде этой технологической революции.

Конкурс инновационных приложений Huawei «Imagine Wi-Fi 7» поможет ускорить внедрение Wi-Fi 7 в странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Конкурс приглашает клиентов, партнеров, исследовательские институты, университеты и аналитиков активно изучать сценарии применения Wi-Fi 7 и его уникальные преимущества для бизнеса и общества. Содействуя активным инновациям, эти согласованные усилия быстро ускорят осведомленность отрасли и признание Wi-Fi 7. Участники поделятся своими идеями посредством видеоматериалов, что соответствует простоте цифровой жизни.

Победители конкурса «Imagine Wi-Fi 7» будут отмечены как пионеры Wi-Fi 7, получив престижные награды и сертификаты, совместно предоставленные секцией IEEE ОАЭ и компанией Huawei. Трое лучших победителей также получат эксклюзивное приглашение на тур Huawei Tech Carnival Tour в Баку, Азербайджан, в мае 2024 года.

Доктор Иса М. Аль Бастаки, почетный председатель секции IEEE ОАЭ, президент Университета Дубая, сказал: «IEEE и Huawei имеют гордую традицию совместных усилий по превращению ИКТ в основу взаимосвязанного мира. Мы гордимся тем, что снова присоединились к Huawei в организации конкурса „Imagine Wi-Fi 7“, целью которого является раскрытие потенциала Wi-Fi следующего поколения. Наши участники воодушевлены потенциалом Wi-Fi 7, поскольку он знаменует новую эру беспроводной связи, когда спрос на новые возможности находится на рекордно высоком уровне».

«Huawei благодарен за неоценимую поддержку, оказанную секцией IEEE ОАЭ и Университетом Дубая в отношении контента Imagine Wi-Fi 7. Мы уверены, что программа Imagine Wi-Fi 7 вдохновит на творческое мышление и приведет к разработке инновационных приложений, которые исследуют, как Wi-Fi 7 может произвести революцию в нашей профессиональной, личной и познавательной сферах», — говорит Ван Шунли, вице-президент Huawei на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

«В Huawei мы стремимся развивать стандарты WLAN и формировать будущее беспроводной связи. Как ведущий в отрасли поставщик Wi-Fi 7, мы рады объявить конкурс Imagine Wi-Fi 7, который поощряет активное изучение сценариев применения и уникальных преимуществ Wi-Fi 7. Наши совместные усилия с клиентами будут способствовать инновациям в отрасли и сделают Wi-Fi 7 новым эталоном беспроводной связи», — добавил Файсал Амир Малик, технический директор Huawei Enterprise Business Group в регионе Ближнего востока и Центральной Азии.

Будучи первым в мире поставщиком, выпустившим корпоративное решение Wi-Fi 7, приверженность Huawei развитию стандартов WLAN не имеет себе равных. Заняв первое место по совокупному вкладу в стандарты WLAN и стандарты Wi-Fi 7, компания Huawei укрепила свои позиции мирового лидера в области Wi-Fi 7. Примечательно, что Huawei была названа лидером в отчете Gartner Magic Quadrant 2024 года по инфраструктуре корпоративных проводных и беспроводных локальных сетей и получила награду «Лучшая корпоративная сеть Wi-Fi 2023» на церемонии вручения наград Wireless Broadband Alliance (WBA) Industry Awards 2023.

Эра Wi-Fi 7 официально наступила: Wi-Fi Alliance выпустил стандарт сертификации Wi-Fi 7. Новаторские усилия Huawei позиционируют ее как первопроходца этой преобразующей технологии. Поскольку Wi-Fi 7 набирает обороты, компания Huawei продолжает твердо формировать будущее беспроводной связи.

Huawei постоянно продвигает применение технологии стандарта Wi-Fi 7 на корпоративном рынке. Это позволяет постоянно совершенствовать сетевые возможности клиентов во многих секторах, включая образование, здравоохранение, розничную торговлю, производство и т. д. Конкурс «Imagine Wi-Fi 7» является частью стратегии компании по созданию отраслевой экосистемы путем внедрения инноваций и открытого сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами для достижения общего успеха.