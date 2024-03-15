Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2024

Трансляция с конференции по использованию облачных технологий и больших данных для повышения эффективности бизнеса.

15 марта в Алматы проходит конференция PROFIT Cloud Day 2024, где обсуждаются реалии и проблемы использования облаков и больших данных в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Обзор рынка облачного провайдинга в Казахстане. Светлана Черненко, глава представительства IKS-Consulting Казахстан.

9:50 — Облака сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Максимальная устойчивость для поддержания работы вашего бизнеса. Алексей Лебедев, Senior Inside Systems Engineer, Veeam Software.

11:10 — Решения Dell Technologies для хранения неструктурированных данных. Ильдар Суханов, старший системный инженер Dell Technologies.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Опыт Sergek: запуск транспортной видеоаналитики в облаках. Айдэр Мамбедиев, руководитель развития продуктов Sergek Group.

12:20 — Облачная гармония: как удобный интерфейс управления облачными услугами делает сложное простым. Василий Кечин, руководитель отдела разработки PS Cloud Services.

12:40 — Инфраструктурные решения Huawei для построения корпоративного облака. Никита Орешкин, технический директор подразделения ИТ-решений Huawei.

13:00 — Подход VMware by Broadcom и TOP 5 важных технологий для реализации Private AI. Александр Старостин, эсперт по решениям VMware by Broadcom.

13:20 — Обеденный перерыв.

14:10 — Розыгрыш призов.

14:20 — Корпоративный Feature Store. Cases Study. Айнура Сидельковская, управляющий партнер BeCloud.ai и Евгений Степанов, директор Vertica в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки.

14:40 — Модульные ЦОД Амперэль: гибкость, масштабируемость и сокращение затрат для вашего бизнеса. Николай Королев, директор ТОО «Амперэль».

15:00 — Вы не мчитесь без оглядки! Ади Амиров, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

15:20 — Повышение надежности: Tier-III сертификация и облачное хранение данных. Мурат Зандаров, начальник управления активных продаж Казтелепорт.

15:40 — Облака для ритейла: кейсы использования платформы управления лояльностью Manzana в облаке. Максим Захаренко, CEO Cloupard, и Евгений Куликов, заместитель директора по развитию Manzana Group.

16:00 — Обзор решения ЦОД Genesis DC X-500. Денис Малыхин, директор Genesis Engineering Project management Corporation.

16:20 — Перерыв.

16:50 — ALTCOS — специализированная OC для запуска контейнеров. Алексей Шабалин, начальник отдела систем виртуализации и облачных технологий Basealt.

17:10 — Забиваем Būlt на зарубежные облака, или как мы сделали собственный PaaS. Олжас Сатиев, CEO ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак».

17:30 — Облачные решения Huawei Cloud Stack: возможности и применение. Никита Солодовников, менеджер по облачным решениям Департамента корпоративного бизнеса Huawei.

17:50 — Безопасность хранения данных и кейсы использования ML. Александр Перепелов, технический директор ТОО «QazCloud», и Александр Волынский, технический менеджер VK Cloud.

18:10 — Как ИИ и Big Data позволили оптимизировать работу 1300 менеджеров по продажам. Иван Крутько, экс-директор по технологиям и цифровизации Комус.

18:30 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.