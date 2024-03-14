Применение искусственного интеллекта в законотворчестве обсудили сенаторы с экспертами

В Казахстане наблюдается позитивная динамика развития IT-сектора, что способствует активному прогрессу в области ИИ.

Представители экспертного сообщества и государственных органов обсудили перспективы внедрения искусственного интеллекта в законотворческую деятельность и обозначили направления совместной работы в этой сфере. Совещание с участием спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось 12 марта в ситуационном центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Как отметил спикер сената, эффективность реформ и их надлежащая реализация во многом зависят от качества законодательства. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что для подготовки законов новой формации важными составляющими является как вовлечение научно-экспертного сообщества, так и применение новых технологий в процесс поиска оптимальных законодательных решений. Действенным инструментом в этом плане может стать искусственный интеллект, который сегодня показывает свою перспективность в различных сферах.

Вместе с тем, по словам председателя сената, в стране сегодня отсутствует полноценное правовое регулирование этой сферы. Он также отметил, что на законодательном уровне в 2021 году были заложены базовые нормы, связанные с функционированием национальной платформы искусственного интеллекта. В частности, в Законе об информатизации определена компетенция оператора национальной платформы искусственного интеллекта. Кроме того, Министерством разрабатывается концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы.

В рамках презентации проектов в области ИИ с докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, председатель Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари, председатель АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин, вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, генеральный директор «Astana Hub» Магжан Мадиев, генеральный директор «Bizdin.ai» Айбек Нуртазаев, управляющий партнер TAG Consulting Валерий Горлачев, директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов и другие представители экспертного сообщества и государственных органов.

«В Казахстане наблюдается позитивная динамика развития IT-сектора, что способствует активному прогрессу в области искусственного интеллекта. Развитая информационно-технологическая инфраструктура и наличие квалифицированных кадров создают благоприятные условия для инноваций в этой области», — отметил Багдат Мусин.

В ходе заседания обсудили также вопросы реинжиниринга цифровых решений в сфере Data-Management, текущего состояния и цифровизации законотворческого процесса, а также общие тренды стартапов в сфере законотворчества.