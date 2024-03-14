Социальные сети в Казахстане начнут «фильтровать» контент

Активно ведутся переговоры с популярными платформами из-за растущей проблемы вредного контента для детей в онлайн-пространстве.

С начала года было выявлено 2137 нарушений, связанных с распространением информации, негативно влияющей на развитие детей, таких как порнографический контент, пропаганда наркотиков и призывы к насилию. По словам председателя Комитета информации Министерства культуры и информации Мейрлана Раханова, было направлено 65 уведомлений администрации интернет-ресурсов с требованием устранения нарушений, передает Alfa.kz.

Кроме того, проведена работа с администрацией социальных сетей по вопросам противоправного контента. Встречи с собственниками онлайн-платформ, такими как «ВКонтакте», Mail.ru, «Одноклассники» и TikTok, позволили озвучить новые требования к их деятельности. Представители министерства также планируют провести онлайн-встречу с компанией Meta, владельцем Facebook, Instagram и WhatsApp, в конце марта.