ЕЭК определила направления развития сотрудничества стран ЕАЭС в сфере возобновляемой энергетики

Речь идет о малой гидроэнергетике, ветроэнергетике, солнечной энергетике, геотермальной энергетике, приливных электростанциях, производстве биотоплива.

Речь идет о малой гидроэнергетике, ветроэнергетике, солнечной энергетике, геотермальной энергетике, приливных электростанциях, производстве биотоплива.

Странам ЕАЭС рекомендовано принимать во внимание сформированный перечень производителей комплектующих для систем на основе возобновляемых источников энергии, размещенный на официальном сайте Союза.

Также Коллегия ЕЭК рекомендовала стимулировать развитие в государствах-членах производства основного и вспомогательного генерирующего оборудования, применяемого при выработке электроэнергии с использованием возобновляемых источников.

Странам Союза предложено содействовать участию производителей систем на основе возобновляемых источников энергии в кооперационных и технологических цепочках по организации выпуска экономически конкурентоспособного оборудования (в том числе принципиально новых энергетических установок) с максимально возможной локализацией производства.

Реализация рекомендаций Коллегии Комиссии позволит систематизировать меры по развитию промышленного сотрудничества стран ЕАЭС в этой сфере и дополнит уже действующие механизмы регуляторной поддержки развития возобновляемой энергетики.