Солдаты в Актау создали боевую машину из подручных средств

«Броневик» весит около десяти килограммов, оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ с пультом управления.

Военнослужащие срочной службы в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад» демонстрируют свои навыки в робототехнике. Одной из иллюстраций их творческой работы стало создание боевой машины из подручных средств. Эта самодельная конструкция — дело рук механиков-водителей 2-го штурмового батальона рядовых срочной службы Баттала Османова и Юсуфа Парманкула, призванных из Туркестанской области 10 месяцев назад.

Рядовой Юсуф Парманкул давно увлекается электротехникой и автомобилями, в школе занимался роботехникой. Учась в колледже по специальности «техник-электрик», принимал участие в международных соревнованиях TURKESTAN World Skills по робототехнике. Рядовой Баттал Османов с детства занимался конструированием под руководством своего отца. Вместе они работали над созданием устройств, которые помогали облегчить повседневную жизнь человека.

«После завершения боевых стрельб взводов я с другом получил задачу от командира батальона сконструировать боевую машину с дистанционным самоуправлением. Начертив схему, мы приступили к изготовлению машины из подручных средств. На все ушло около двух недель. Машине дали имя нашего батальона — „Барыс“. „Броневик“ весит около десяти килограммов, оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ с пультом управления. Пулемет поворачивается на 360 градусов, максимальная скорость движения — 10-15 км в час. В дальнейшем мы думаем его усовершенствовать, возможно, установим гранатомет, усилим шасси и увеличим скорость», — поделился Баттал Османов.