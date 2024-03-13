1400 жалоб поступило от граждан в МЦРИАП

Комитет проводит тщательные проверки по фактам нарушений.

Как сообщалось ранее, АО «Государственная техническая служба» выявило утечки персональных данных казахстанцев, клиентов микрофинансовой организации Zaimer.kz. Обнаружено более 2 миллионов случаев нарушения конфиденциальности данных.

В свете этих событий и в рамках своей компетенции в области защиты персональных данных, МЦРИАП провело информирование граждан с использованием мобильного приложения EgovMobile, а также предоставило рекомендации по минимизации возможных рисков, связанных с утечкой.

С 7 по 12 марта в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1400 жалоб и обращений от граждан. Комитет проводит тщательные проверки по фактам нарушений, в соответствии со статьей 79 Кодекса об административных правонарушениях. При подтверждении нарушений будут приняты соответствующие меры, включая административные штрафы. Кроме того, в случае обнаружения материалов, указывающих на возможные уголовные правонарушения, Комитет по информационной безопасности передаст их в Министерство внутренних дел для дальнейшего расследования.

При наличии фактов материального ущерба от утечки данных граждане могут самостоятельно обратиться в Министерство внутренних дел или в суд для защиты своих прав и возмещения причиненного ущерба.

Комитет по информационной безопасности призывает всех граждан, чьи персональные данные могли быть скомпрометированы, принять необходимые меры для защиты своей конфиденциальной информации и следовать рекомендациям, предоставленным компетентными органами.