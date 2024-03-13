340 млн тенге и тюремный срок заработал астанчанин на обмене криптовалюты

Нелегальный заработок у него изъяли.

Жителю Астаны вынесли приговор за незаконный обмен криптовалюты. В пресс-службе прокуратуры столицы рассказали, что работал мужчина без лицензии. За полгода его доход составил 342,8 млн тенге, передает Liter.kz.

Суд приговорил подозреваемого к двум годам и шести месяцам заключения. Все заработанное нечестным путем богатство пополнит казну. Приговор вступил в законную силу.

В январе за незаконный обмен криптовалюты осудили двоих жителей Астаны. Их нелегальный заработок составил 15 млрд тенге.