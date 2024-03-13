Председатель коллегии ЕЭК и глава правительства Кыргызстана обсудили цифровую повестку ЕАЭС

В ближайшее время ЕЭК сосредоточит свои усилия на выработке и реализации новых подходов к цифровой проблематике.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 12 марта в Бишкеке провел встречу с председателем кабинета министров Кыргызской Республики — руководителем администрации Президента Акылбеком Жапаровым. Стороны обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, включая цифровизацию экономической деятельности государств-членов ЕАЭС.

В рамках декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» заложены основные принципы цифровой трансформации сфер интеграционного сотрудничества.

В ближайшее время ЕЭК сосредоточит свои усилия на выработке и реализации новых подходов к цифровой проблематике. В следующем году страны ЕАЭС и комиссия дадут свою оценку итогам этого процесса.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов интеграционного взаимодействия, в том числе по приоритетам международной деятельности ЕАЭС и развитию торговли с третьими странами. Председатель коллегии ЕЭК сообщил, что в 2024 году ожидается завершение переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, планируются аналогичные переговоры с Индонезией и ОАЭ.