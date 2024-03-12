Назначен новый вице-министр просвещения

До этого Арай Уразова работала в АО «НИТ».

Постановлением правительства РК Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 11 марта.

Арай Уразова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области. Член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начала в 2009 году IT-менеджером в коммерческой структуре.

В 2011–2018 годах была ведущим специалистом, главным специалистом ряда структурных подразделений, тестировщиком, аналитиком, бизнес-аналитиком проектного офиса АО «Национальные информационные технологии». В 2018-2020 годах – главный аналитик офиса управления данными, главный менеджер проектов АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»». В 2020-2021 годах работала заместителем директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. С 2021 года по настоящее время была заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».