Услуги сотовой связи в РК значительно подорожали

Зафиксирован самый заметный темп роста как минимум за 13 лет.

В феврале стоимость услуг сотовой связи выросла сразу на 6,2% к январю. Это максимальный месячный показатель за весь доступный в статистике период с января 2011 года. Такие данные приводит ПКБ, основываясь на информации БНС АСПиР РК. При этом последний раз месяц к месяцу цены росли еще в июле и августе 2023-го, в обоих случаях на 2,8%. Дешевела же сотовая связь в последний раз в феврале 2018 года.

Что касается роста цен год к году, то в феврале зафиксировано +12,4%. Речь, опять же, о максимуме за то же время. Причем, вплоть до прошлого лета темпы роста цен обычно были довольно скромными.

Отмечается, что абонентская плата за доступ в интернет, согласно статистике, увеличивается не так быстро — в феврале +0,2% к январю, +3,5% г/г. Годовой рост третий месяц подряд замедляется.