Казахстанские школьники выиграли кубок международного чемпионата по робототехнике

В городе Никосия Республики Кипр завершился чемпионат по робототехнике FIRST Tech Challenge. Сборную нашей страны представила команда Sana Team.

По итогам трех соревновательных дней наши школьники заняли I место и получили главную игровую награду «Winning Alliance», а также высокую судейскую награду Think Award за устранение инженерных препятствий с помощью творческого мышления.

«Наш робот поставил рекорд на турнире. За эти три дня мы получили очень ценный опыт и культурный обмен с участниками из разных стран, выросли профессионально», — сказали школьники.

Команда Sana Team получила путевку на Кипр в ходе регионального чемпионата Daryn FIRST Championship, организованного Общественным Фондом USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан.