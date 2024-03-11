Altel поддерживает казахстанских робототехников и киберспортсменов

Altel — первый казахстанский оператор, активно поддерживает технологическое развитие в стране.

Компания выступила партнером сборной Казахстана по киберспорту на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (Китай) в сентябре 2023 года. Отечественные киберспортсмены приняли участие в соревнованиях по таким дисциплинам, как Dota 2, PUBG MOBILE, FIFA Online 4, Arena of Valor. В Dota 2, сборная Казахстана показала великолепные результаты, достигнув ¼ финала, и вошла в ТОП-5 среди всех стран. В PUBG MOBILE наши киберспортсмены прошли в 1/8 финала, продемонстрировав высокий уровень подготовки. FIFA Online 4 также не осталась в стороне: казахстанская команда завершила свое выступление на ¼ финала, войдя в ТОП-6 по данной дисциплине. В Arena of Valor (AOV) наши киберспортсмены достигли ¼ финала и вошли в ТОП-5 среди всех стран.

Altel также оказывает поддержку юным робототехникам в Казахстане. В ноябре 2023 года три казахстанские команды, две из которых — из Robotek, впервые в истории поднялись на пьедестал почета World Robot Olympiad (WRO) в Панаме. Казахстан занял второе место в общем медальном зачете, уступив лишь команде из Малайзии.

Особо выделяется инновационный проект, созданный ребятами из Robotek для Altel. Это модель автономного транспорта, способного определять объекты и в режиме реального времени и выстраивать траекторию движения. Модель оснащена камерой, передача данных с которой осуществляется посредством 5G-соединения через роутер Altel.

Altel, такой же технологичный и прогрессивный, как вы, гордится сопричастностью к победам молодых команд на международных соревнованиях и высокими результатами, что подтверждает нашу общую приверженность инновациям и технологическому прогрессу. Компания продолжит поддерживать талантливых казахстанцев в киберспорте и робототехнике, открывая новые горизонты для будущих достижений.