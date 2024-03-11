Ержан Елекеев назначен председателем правления АО «НК «KAZAKH INVEST»

Ранее он занимал должность управляющего директора по управлению активами и работе с проектами в АО «НУХ «Байтерек».

Решением совета директоров на должность председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» назначен Елекеев Ержан Иракович.

Ержан Елекеев родился в 1986 году. Окончил Казахстанско-Британский Технический Университет по специальности «Менеджмент» и Университет Глазго со степенью магистра гуманитарных наук в области финансовой экономики.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве аналитика Департамента по связям с инвесторами в АО «Разведка Добыча» КазМунайГаз». В 2012–2019 годах занимал разные должности в АО «Самрук-Казына». В 2019–2020 годах работал руководителем направления по проектному управлению в международной компании «Boston Consulting Group» в Азербайджане. В 2020–2021 годах г-н Елекеев работал в должности заместителя руководителя аналитической группы Центра социально-экономических реформ при Президенте РК. В 2021 году пришел в АО «Альфа-Банк Казахстан» директором Проектного офиса. С ноября 2022 года занимал должность управляющего директора по управлению активами и работе с проектами в АО «НУХ «Байтерек».