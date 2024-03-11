Потенциал «зеленой» энергии в нашей стране колоссален — Токаев

Речь идет об одном миллиарде гигаватт-часов в год.

Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что весь цивилизованный мир движется к цели декарбонизации экономики. Пока 70% производства электроэнергии страны обеспечивается за счет угольной генерации. Однако потенциал «зеленой» энергии в Казахстане колоссален, передает Liter.kz.

«Крупнейшие мировые компании сегодня проявляют большой интерес к инвестированию. Одним из самых перспективных и масштабных является проект по производству „зеленого“ водорода в Мангистауской области. Здесь создается уникальное предприятие стоимостью 50 млрд евро совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy Group. В ближайшей перспективе будет простроена ветроэлектростанция мощностью один ГВт на юге Казахстана. Также стратегическую роль играет реализация проектов с ведущими мировыми компаниями, такими как ACWA Power из Саудовской Аравии, Masdar из ОАЭ», — рассказал глава государства.

Президент отметил, что Азербайджан добился серьезных успехов в активном продвижении «зеленой» повестки и страна является успешным поставщиком электроэнергии на внешние рынки, а также участвует в инициативе под названием Black Sea Energy, которая является частью европейской инициативы Global Gateway.

«Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем. В ноябре прошлого года в Баку министры экономики и энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через территорию Азербайджана. Также состоялся обмен мнениями по вопросу развития проектов в области „зеленой“ энергетики. По итогам встречи наши страны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии в Европу и подготовке экономического обоснования проекта», — пояснил глава государства.

Токаев отметил, что из всех вызовов самым насущным является изменение климата. И Центральная Азия находится на передовой линии противостояния данному вызову.

«Даже если мы успешно ограничим рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию к 2050 году, что выглядит все менее вероятным, мы столкнемся с ростом температуры от двух до двух с половиной градусов по Цельсию здесь, в Центральной Азии. Мы обеспокоены процессом истощения водных ресурсов. Засухи и наводнения в Центральной Азии нанесут большой ущерб, а урожайность сельскохозяйственных культур снизится на 30%, что приведет к появлению около пяти миллионов внутренних климатических мигрантов к 2050 году. Эти факторы прямо или косвенно представляют серьезную угрозу устойчивому развитию наших государств», — считает глава государства.

Казахстан уже выступил с инициативой о проведении в 2026 году Регионального климатического саммита Центральной Азии. Президент считает, что эта инициатива будет способствовать продвижению эффективной климатической политики и содействовать инвестициям, ускоряющим переход к устойчивой энергетике в странах Центральной Азии. Саммит позволит принять совместные стратегии сокращения выбросов углерода в регионе.

«Наша страна одна из первых на площадке СНГ запустила Систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ), в которую включены крупные энергетические, нефтегазовые, индустриальные, химические и добывающие предприятия. Мы приветствуем то, что Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести такое масштабное мероприятие, как СОР29. В этом смысле нам представляется отличная возможность изучить опыт Азербайджана в проведении крупных экологических ивентов глобального масштаба, и мы готовы оказать необходимое содействие», — сказал президент.