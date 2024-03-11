В Восточном Казахстане сельские школы обеспечат интернетом StarLink

Пользоваться им смогут не только в школах. Вокруг учебных заведений будет сформирована среда, подключиться к которой сможет любой желающий

Как сообщил аким ВКО Ермек Кошербаев в ходе внеочередной сессии областного маслихата, некоторые школы региона скоро обеспечат высокоскоростным интернетом StarLink. Речь идет об учебных заведениях, которые находятся вне зоны покрытия интернета АО «Казахтелеком». На обеспечение соответствующих технических возможностей планируется потратить 236,7 млн тенге, передает Sputnik.

«Начали поступать первые комплекты оборудования. С апреля начнется установка в школах. Это реальный способ решить проблему с обеспечением учебных заведений интернетом», — сказал Кошербаев.

В общей сложности локальную сеть проведут в 168 школ.

«Пользоваться интернетом StarLink смогут не только ученики и учителя. Вокруг учебных заведений будет сформирована среда, подключиться к которой сможет любой желающий. Таким образом жители отдаленных районов будут иметь доступ к Сети», — добавил аким.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения Казахстана пообещали провести скоростной интернет в 80% школ в 2024 году.

«Предоставление высокоскоростного интернета в школах имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это позволит ученикам и учителям иметь доступ к большому объему информации и образовательным ресурсам, что способствует более эффективному процессу обучения и расширению кругозора. Во-вторых, быстрый интернет обеспечивает возможность взаимодействия с другими школами и образовательными учреждениями через различные онлайн-платформы, что способствует развитию коммуникации и обмену опытом», — заявила и. о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыла первая партия оборудования Starlink.