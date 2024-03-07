Как переводы от 255 тысяч тенге будут проверять в налоговой, рассказали в Минфине

Мобильные платежи на сумму от 255 тысяч тенге могут попасть под проверку в Казахстане.

Как сформировалась именно эта сумма, рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает Liter.kz.

Мобильные переводы попадают под контроль налоговых органов в том случае, если их больше 100 в месяц от разных номеров в течение трех месяцев. Это говорит о том, что человек ведет предпринимательскую деятельность. Еще один признак — когда сумма этих платежей за три месяца будет в совокупности давать 255 тысяч тенге.

«Объясним, почему 255 тысяч тенге. На сегодня минимальная заработная плата — это 85 тысяч. Три месяца — это 255 тысяч тенге. В соответствии с Предпринимательским кодексом для постановки индивидуальным предпринимателям требуется получение дохода в 12 минимальных заработных плат — это более миллиона тенге. Поэтому, если три месяца по 85 тысяч приходят и срабатывают еще два признака, только в том случае данные платежи будет характеризоваться как в предпринимательской цели», — сказал Биржанов.