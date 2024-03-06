В Бишкеке прошел Международный ПЛАС-Форум «Digital Kyrgyzstan»

Это одно из крупнейших мероприятий в Центральной Азии в сфере цифровизации государства, бизнеса, торговли и общества.

Международный ПЛАС-Форум «Digital Kyrgyzstan» ориентируется на представителей банковского сектора, платежных систем, розничной торговли, компаний-поставщиков решений, регуляторов рынка и государственных органов, ведущих экспертов индустрии. В работе форума, уже во второй раз проходящего в Бишкеке, приняли участие представители 29 стран мира, среди которых Андорра, Китай, Чехия, Пакистан, Англия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Малайзия, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Российская Федерация, Сербия, США, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан.

Участников мероприятия ждала насыщенная программа конференции и уникальный состав спикеров из числа экспертов международного масштаба. В рамках форума с докладами выступило свыше 80 ключевых спикеров. В программе ПЛАС-Форум «Digital Kyrgyzstan» — темы цифрового общества, финтеха, платежного бизнеса, информационной безопасности, наличного денежного обращения, банковского самообслуживания, e-Commerce и офлайн-ритейла, исламских финансов, криптовалюты, Web 3.0., ChatGPT и других насущных вопросов отрасли.

Акылбек Жапаров, председатель кабинета министров КР, в своем выступлении рассказал о том, что в нынешнем году Кыргызстан сделает большой шаг к искусственному интеллекту. Ожидается принятие первого в истории КР цифрового кодекса, который позволит эффективно использовать один документ, объединяющий все цифровые нормы.

«В этом году мы примем первый цифровой кодекс Кыргызской Республики, который позволит обеспечить правовую основу для цифрового рывка. Он объединяет все цифровые нормы в одном документе, предоставляя удобство для граждан и государственных структур», — сообщил Акылбек Жапаров.

Еще одно новшество для граждан КР, которое появится уже с 1 марта — переоформление недвижимости онлайн. Для этого у продавца и у покупателя должна быть облачная электронная подпись. Подписание реализовано посредством биометрической идентификации. Услуга будет доступна в мобильном приложении «Тундук». Ранее в нем уже появились услуги онлайн-переоформления транспорта и регистрации, перерегистрации и ликвидации юридических лиц.

На форуме также были представлены инновационные решения в различных направлениях. Так, компания FIDO показала сразу шесть ИТ-продуктов, АТМ АЛЬЯНС продемонстрировала возможности банкомата Monimax (банкоматы нового поколения, которые включают в себя все преимущества устройств самообслуживания), Н3С рассказала о своих решениях для финансового сектора и об опыте сотрудничества с крупнейшими банками Китая. Lenovo в рамках экспозиционной части мероприятия представила решения, отвечающие требованиям построения современной гибкой и защищенной ИТ-среды для цифровизации предприятий. Positive Technologies продемонстрировала возможности продуктов для построения результативной кибербезопасности. Компания АЛИОТ показала новую линейку платежных аксессуаров, позволяющих совершать бесконтактные платежи (платежные кольца бесконтактные кожаные браслеты для часов, стикеры). Тевиан провела демонстрацию продуктов для распознавания лиц и бесконтактной оплаты проезда на общественном транспорте.

Кроме того, в рамках форума состоялось подписание нескольких меморандумов о сотрудничестве: ОсОО «Флэш Пэй» и ОАО «Халык Банк Кыргызстан»; Positive Technologies и Кыргызский Государственный Технический Университет им. Раззакова; TMC и Ассоциация «Международный деловой совет»; Тонк Азия и Базальт СПО. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики подписала меморандум с OZON — стороны договорились поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства в республике, обеспечивать гармоничный рост экономики в сегменте онлайн-торговли.