Казахстанские перевозчики будут получать разрешения от Узбекистана в электронном виде

Новый механизм позволит упростить грузоперевозки с Узбекистаном, а также исключить спекуляцию с местами в очереди и передачу бланков разрешений третьим лицам.

В целях дальнейшего упрощения выдачи узбекских бланков разрешений разработан проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений. Пилотный проект предусматривает выдачу с апреля 2024 года разрешений вида «в/из третьи страны» в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б.Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен, передает Kazpravda.kz.

Прием заявлений на выдачу электронных разрешений казахстанским перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Министерства финансов РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:

— регистрации в системе электронной очереди;

— документов на транспортные средства;

— удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;

— карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;

— оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.

Казахстанские перевозчики, заезжающие в РУ через территорию РК, будут получать узбекистанские разрешения в электронном виде на пунктах пропуска.

Казахстанские перевозчики, заезжающие в РУ без транзита по территории РК, могут получать узбекские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан.

Проект приказа согласован с указанными госорганами.