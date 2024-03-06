Казахстанские перевозчики будут получать разрешения от Узбекистана в электронном виде
Новый механизм позволит упростить грузоперевозки с Узбекистаном, а также исключить спекуляцию с местами в очереди и передачу бланков разрешений третьим лицам.
В целях дальнейшего упрощения выдачи узбекских бланков разрешений разработан проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений. Пилотный проект предусматривает выдачу с апреля 2024 года разрешений вида «в/из третьи страны» в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б.Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен, передает Kazpravda.kz.
Прием заявлений на выдачу электронных разрешений казахстанским перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Министерства финансов РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:
— регистрации в системе электронной очереди;
— документов на транспортные средства;
— удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;
— карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;
— оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.
Казахстанские перевозчики, заезжающие в РУ через территорию РК, будут получать узбекистанские разрешения в электронном виде на пунктах пропуска.
Казахстанские перевозчики, заезжающие в РУ без транзита по территории РК, могут получать узбекские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан.
Проект приказа согласован с указанными госорганами.