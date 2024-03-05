Багдат Мусин встретился с ТОП-30 IT-экспортерами

По прогнозам, IT-экспорт Казахстана в 2023 году превысит $500 млн.

Состоялся круглый стол с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина и ведущих IT-экспортеров. В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы резидентов Astana Hub и предложения для дальнейшего развития казахстанской IT-экосистемы.

Багдат Мусин отметил важность экспорта IT-услуг и поднял вопросы, связанные с развитием рынка, а также совместно с участниками обсудил дальнейшие шаги, отметив важность сотрудничества между государственным и частным секторами для дальнейшего устойчивого развития.

На сегодняшний день IT-экспорт Казахстана показывает стремительный рост. В 2020 году IT-экспорт страны составлял около $30 млн, а в 2023 году по прогнозам превысит $500 млн. То есть, экспорт IT вырос почти в 20 раз за три года. Это способствует росту экономики, выплачиваются заработная плата, налоги.

В своем послании Глава государства поставил задачу довести к 2026 году экспорт IT-услуг до $1 млрд и сделать нашу страну центром притяжения цифровых кочевников. Он отметил, что за последние годы Казахстан сделал заметный рывок в развитии IT-сектора. Привлекаются крупные мировые компании и инвесторы, создаются благоприятные условия для местных стартапов.