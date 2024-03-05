Ужесточить требования по выдаче населению онлайн-кредитов предлагает депутат

Звонить заемщикам перед тем, как оформить на них онлайн-кредит, предлагает депутат.

В Казахстане возросла киберпреступность, в том числе и из-за того, что получить кредит онлайн в банках стало намного легче. Об этом заявила депутат Снежанна Имашева на тематическом заседании в мажилисе. По ее мнению, чтобы избежать банковского мошенничества, нужно обязать сотрудников банков звонить тем, кто берет у них заем, и подтверждать операцию. Она добавила, что цифровизация банковских услуг способствовала тому, что количество киберпреступлений увеличилось, передает Kursiv.

«Десять лет назад кредит было вообще невозможно получить — ты приходишь к банковскому специалисту, даешь ему свои документы, он на тебя смотрит, фотографирует. Вот это действительно реальная была идентификация, а сейчас не все банки даже Face-ID запрашивают. Банковским приложением можно воспользоваться под давлением, SMS тоже может попасть к любому члену семьи или вообще к постороннему человеку. Поэтому, думаю, в этой части банки должны свою ответственность усилить и не доверять только приложениям и SMS-сообщениям», — заявила депутат.

В октябре 2023 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагало отменить онлайн-кредитование сроком до 45 дней, суммой до 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году). С похожей инициативой выступали в июне 2022 года и депутаты партии «Ак жол»: они предлагали полностью запретить выдачу онлайн-кредитов.

На 1 сентября доля онлайн-кредитов в портфеле МФО составляла 197 млрд тенге, а количество заемщиков превысило 1,1 млн человек.