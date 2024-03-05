Ограничить продажу SIM-карт предложили в Казахстане

Например, не более двух — трех на руки.

Депутат мажилиса предложил ограничить продажу SIM-карт на одного человека — для борьбы с мошенниками. Жаркынбек Амантай озвучил предложение на тематическом заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса, передает Liter.kz.

«В некоторых государствах покупать SIM-карты разрешено только в филиале оператора связи. В отдельных магазинах они не продаются. Если одному человеку не продавать более двух-трех SIM-карт, как отмечают полицейские, это было бы большим подспорьем», — сказал народный избранник.

Глава Комитета по информационной безопасности Минцифры Руслан Абдикаликов предложил другое решение — ввести идентификацию.

«Когда есть ограничение, всегда могут появиться люди, которые будут свою квоту условно в пять симок кому-то перепродавать. Поэтому, чтобы не создавать ненужные ограничения со стороны государства, мы предлагаем идентифицировать людей и только после этого активизировать симки», — сказал Абдикаликов.

Напомним, в Минцифры эту инициативу уже озвучивали. Предлагали операторам связи вводить биометрическую идентификацию абонентов при регистрации SIM-карт, по аналогии с процедурой банковской верификации.