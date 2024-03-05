Сотрудники ЦОН теперь оказывают госуслуги в общественных местах

29 connection point были открыты в 20 областях Казахстана, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги.

Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан таких как ТРЦ, рынки, автовокзалы и банки.

Connection point — это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.

«В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость, и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг», — сказал председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

К слову, на сегодняшний день через секторы самообслуживания в ТРЦ и на базарах было оказано более 2 тысяч услуг. Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения на добавление сведений о детях для участия в программе «Нацфонд детям».

Список адресов ТРЦ и рынков, в которых оказывают госуслуги:

