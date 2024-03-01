Казахстан снова лучший среди стран ЕАЭС и ЦА по скорости мобильного интернета

За год скорость мобильного интернета в РК увеличилась сразу на 59%.

В глобальном рейтинге по скорости мобильного интернета Speedtest Казахстан поднялся на три строчки и расположился на 69 месте по итогам января 2024 года. Тем временем Армения заняла 79 место (30,95 Мбит/с), Узбекистан — 91 (26,97 Мбит/с), Кыргызстан — 94 (26,65 Мбит/с), Россия — 99 (25,71 Мбит/с), Беларусь — 130 (12,82 Мбит/с), Таджикистан — 140 (7,58 Мбит/с). Такие данные приводит Finprom.kz.

Качество мобильного интернета в РК растет высокими темпами из года в год. Это подтверждают и международные агентства. В недавнем отчете Ookla было отмечено, что медианная скорость загрузки на мобильных устройствах для всех технологий в Казахстане постепенно улучшалась в течение 12 месяцев, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. В результате этого улучшения Казахстан поднялся на 23 позиции в рейтинге Speedtest Global Index в 2023 году.

Если рассматривать отдельные города, то в Алматы зафиксировали самую большую медианную скорость загрузки по 4G среди крупных городов Центральной Азии. В четвертом квартале 2023 года она составила 32,32 Мбит/с. Астана заняла второе место среди соседних городов со средней скоростью загрузки 27,24 Мбит/с, опередив столицу Кыргызстана Бишкек (26,59 Мбит/с), столицу Узбекистана Ташкент (23,91 Мбит/с) и столицу Таджикистана Душанбе (11,54 Мбит/с). В Шымкенте, третьем по численности населения городе Казахстана, в том же периоде медианная скорость загрузки 4G составила 22,47 Мбит/с.

В отчете также говорится, что мобильные операторы Казахстана вкладывают значительные средства в свою инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущий спрос на надежные и высокоскоростные мобильные услуги.

Хотя высокая скорость имеет большое значение, обеспечение стабильного качества обслуживания также является ключевым показателем качества сети. Если скорость нестабильна, пользователям сложно надежно транслировать видео высокой четкости, просматривать веб-страницы или играть в онлайн-игры. Специальный показатель Consistency Score от Ookla используется для определения сетей, обеспечивающих стабильное качество обслуживания. Consistency Score отражает долю пользователей провайдера, у которых скорость загрузки и передачи соответствует пороговым значениям Ookla для большинства тестов или превышает их. Для мобильных устройств (всех технологий) порогом стабильного обслуживания является скорость загрузки 5 Мбит/с и скорость передачи 1 Мбит/с. Достижение этих скоростей означает, что пользователи сети, скорее всего, смогут без каких-либо проблем выполнять потоковую передачу HD-контента или играть в онлайн-игры.

В разрезе операторов мобильной связи РК в четвертом квартале 2023 года наилучший показатель Consistency Score продемонстрировал Tele2: 85,3% — на 4,6 процентного пункта больше, чем в аналогичном периоде 2022-го. Второе место занял Kcell с показателем 80,2%, третье — Beeline с показателем 78,3%.

Показатели мобильной связи в Казахстане улучшаются по мере развертывания сети 5G. По данным отчета, по состоянию на середину ноября 2023 года 5G был доступен уже в 15 городах с более чем 1 тыс. работающих базовых станций. Лидер по количеству установленных и запущенных базовых станций — Tele2/Altel.

Операторы не только работают над расширением покрытия сетью 5G в крупных мегаполисах, но и развертывают ее в областных центрах: сейчас уже в 18 городах страны доступны сети пятого поколения. Хотя производительности нынешней сети 4G достаточно для некоторых повседневных задач пользователей, таких как просмотр веб-страниц, общение в мессенджерах и т. д., пользователи устройств с поддержкой 5G уже ощущают значительное улучшение производительности. Развертывание сетей пятого поколения также повысит скорость 4G благодаря модернизации базовой инфраструктуры. Кроме того, это перенесет трафик 4G в сеть 5G, улучшив общую производительность существующей сети 4G.

Данные Ookla показывают, что в четвертом квартале 2023 года у пользователей устройств с поддержкой 5G была зарегистрирована медианная скорость загрузки 70,05 Мбит/с, по сравнению с 28,26 Мбит/с для пользователей устройств с поддержкой 4G. Разница в скорости — в 2,48 раза.

В РК из года в год увеличивается и количество потенциальных потребителей сети пятого поколения. В четвертом квартале 2023 года более 53% всех тестов, проведенных в Казахстане на ресурсе Speedtest, было проведено на уникальных устройствах с поддержкой 5G, а остальные 46,3% — в сетях без 5G. Эта пропорция показывает, что операторы 5G в Казахстане имеют значительную существующую адресную базу клиентов с устройствами с поддержкой пятого поколения, на которую они могут ориентироваться, продолжая развертывать свои услуги.