Количество зарегистрированных трудовых договоров в Единой системе учета достигло 95%

ЕСУТД обеспечивает прозрачность трудовых взаимоотношений, позволяет не только отказаться от обычных трудовых договоров, но и прочих бумажных документов, необходимых для их заключения.

По данным на конец февраля текущего года количество трудовых договоров, зарегистрированных в Единой системе учета трудовых договоров по республике составило 4,494 млн, или 95%. В разрезе регионов этот показатель разнится от 90% до 100%, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Для работников использование системы электронных трудовых договоров позволяет упростить все этапы процесса трудоустройства, в том числе исключается необходимость сбора документов. Для работодателя оптимизируется кадровое делопроизводство, включая найм и перемещение сотрудников. Благодаря доступу к электронному личному делу кандидата можно получать достоверные данные по удостоверению личности, диплому об образовании, трудовой деятельности, стаже и квалификации работника. Соответственно, подбор работников осуществляется на более качественном уровне.

Кроме того, в настоящее время в вопросах улучшения условий труда, соблюдения прав работников упор делается на коллективно-договорные отношения между работодателем и работниками. Основная цель коллективных договоров — это гарантирование социальных и трудовых прав работников. На сегодняшний день на 98,4% крупных и средних предприятиях Казахстана заключены коллективные договоры.

Регистрация трудовых договоров осуществляется через портал трудовых ресурсов Hr.enbek.kz, который является частью цифровой экосистемы занятости Электронной биржи труда. Эта экосистема сопровождает граждан на их профессиональном пути: от выбора профессии до оформления трудовых отношений. Имея одну учетную запись, гражданин может найти работу или получить госуслуги в сфере занятости на портале или в приложении Enbek.kz, обучиться новым навыкам на платформе онлайн-обучения Skills.Enbek.kz, получить государственный грант на открытие бизнеса на портале Business.Enbek.kz. Также воспользоваться функционалом портала можно посредством мобильного приложения Enbek HR.