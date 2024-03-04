Бахтиер Зайнутдинов: от восходящей звезды до амбассадора vivo V30

vivo V30 воплощает в себе стремление к совершенству и инновациям.

Бахтиер Зайнутдинов, один из самых талантливых и узнаваемых футболистов Казахстана, прошел долгий путь от подающего надежды юниора до амбассадора ведущего мирового бренда смартфонов vivo. Его исключительные навыки, целеустремленность и страсть к футболу сделали его идеальным воплощением духа vivo V30, смартфона, который сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн.

«Футбол — моя первая любовь. С пяти лет мяч буквально был частью меня, я тратил все свое время на тренировки, ел и спал с мячом в руках. Моей мечтой было играть за сборную Казахстана и когда-нибудь сыграть на одном поле с Роналдо. Именно так моя мечта потихоньку становилась реальностью, и сейчас я благодарен своей семье за то, что когда-то подарили мне мечту, ставшую явью, — говорит Бахтиер Зайнутдинов. — Конечно, за успешной карьерой футболиста стоит большое количество сил, терпения и времени. И я надеюсь, что мой путь сможет стать мотивацией для подрастающего поколения».

В 2023 году футблист перешел в турецкий клуб «Бешикташ», один из самых титулованных клубов Турции. Этот переход стал признанием его таланта и потенциала, и Бахтиер Зайнутдинов быстро стал одним из ключевых игроков команды.

Сотрудничество Бахтиера Зайнутдинова с vivo является продолжением его карьеры и ценностей. vivo V30, как и сам Бахтиер, воплощает в себе стремление к совершенству и инновациям. Этот смартфон станет идеальным помощником Бахтиера как на поле, так и за его пределами, помогая ему оставаться на связи с болельщиками, запечатлевать важные моменты и достигать новых высот в своей карьере.

vivo V30 — идеальный компаньон для запечатления заветных моментов. Оснащенный сверхширокоугольной камерой с автофокусировкой 50 Мп, он обеспечивает в 6,25 раз большее количество пикселей, чем стандартная камера с разрешением 8 Мп, что позволяет пользователям запечатлевать групповые моменты в ярких деталях.

Угол обзора 119° и автофокус обеспечивают четкость изображения в каждой детали, а функция группового портрета с искусственным интеллектом позволяет запечатлеть до 30 человек на одном запоминающемся снимке. А основная камера VCS True Color V30 повышает четкость изображения на 25% и цветопередачу на 15%, обеспечивая высококачественную ночную съемку.

Бахтиер Зайнутдинов является вдохновляющим примером для подражания для молодых казахстанцев. Его талант, целеустремленность и страсть к футболу служат доказательством того, что всего можно добиться, если упорно трудиться и никогда не сдаваться.

Для этого Бахтиер отмечает важность наличия в смартфоне мощной батареи, ведь постоянные разъезды и участие в матчах занимают большую часть его времени. Именно поэтому оснащенный функцией расширенной оперативной памяти и обеспечивающий бесперебойную многозадачность с большим количеством фоновых приложений, vivo V30 подошел ему идельано. Смартфон, работающий на платформе Qualcomm Snapdragon 7 поколения 3, разработан таким образом, чтобы стать идеальным компаньоном для повседневных задач и игр. А с поддержкой функции FlashCharge мощностью 80 Вт Бахтиер не тратит много времени на подзарядку смартфона, ведь V30 может быть полностью заряжен до 100% всего за 48 минут.

В качестве амбассадора vivo V30 Бахтиер будет продолжать вдохновлять и мотивировать казахстанцев, демонстрируя, что с помощью правильных инструментов и поддержки каждый может достичь своих целей.