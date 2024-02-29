Светофоры в Алматы заработают по-новому

В 2024 году продолжится реализация проекта автоматизированной системы Управления дорожным движением.

Для увеличения пропускной способности улиц к системе подключат все светофорные объекты города. Как заявили в Управлении городской мобильности Алматы, первый этап реализации проекта состоялся в 2021 году. Тогда к системе подключили 93 светофора. Теперь в рамках второго этапа проекта планируется модернизировать остальные 498 светофорных объектов. Работы будут начаты во втором полугодии и завершены до конца года, передает Zakon.kz.

«В результате будет обеспечено регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям. Датчики и камеры будут передавать на следующий перекресток фактическое количество транспорта», — заявили в Управлении городской мобильности Алматы.

Соответственно, табло обратного отсчета времени будет работать в адаптивном режиме. В дальнейшем планируется интегрировать в систему программное обеспечение, которое позволит давать на перекрестке приоритет специализированному и общественному транспорту.

Также ранее сообщалось, что в городе полицейские с новым прибором разыскивают нарушителей правил дорожного движения. Патрульные применяют измеритель светопропускаемости тонированных автомобильных стекол.