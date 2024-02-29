ЭЦП казахстанцам будут выдавать по биометрической идентификации

Соответствующий проект приказа главы Минцифры Багдата Мусина размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА» до 14 марта.

Для проработки альтернативного решения при получении ключей ЭЦП и облачной ЭЦП по биометрической идентификации посредством официального сайта Национального удостоверяющего центра (НУЦ) будет запущен пилотный проект, передает Kazpravda.kz.

Проект документа содержит алгоритм указанных процессов. Согласно алгоритму, при получении ключей ЭЦП и облачной ЭЦП пользователь проходит биометрическую идентификацию, предоставляется 10 попыток в течение сессии для успешного прохождения биометрической идентификации.

В случае неуспешного прохождения биометрической идентификации НУЦ блокирует пользователя на 10 минут, о чем уведомляет сообщением. По истечении 10 минут пользователю необходимо повторно пройти процесс подачи заявки.