Казахстан и МТЦ договорились укреплять сотрудничество в международной торговле

Необходимо сосредоточиться на консолидации основных инструментов содействия торговле, включая реинжиниринг бизнес-процессов, гармонизацию и обмен данными.

На полях 13-й Министерской конференции ВТО в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев встретился с исполнительным директором Международного торгового центра Памелой Кок-Гамильтон. Стороны подытожили результаты первой фазы проекта по развитию трансграничной торговли Ready4Trade Центральная Азия, который на протяжении четырех лет реализовывался на территории пяти государств — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

По словам Армана Шаккалиева, наша страна добилась определенных успехов в торгово-экономическом взаимодействии с другими государствами региона при содействии МТЦ. На первом этапе проекта были успешно запущены торговые порталы в Центральной Азии, в частности, удостоенный наград «Central Asia Gateway». Рекомендации, разработанные совместно с МТЦ, охватывают важнейшие аспекты международной торговли.

Как сообщил министр торговли и интеграции, наша страна заинтересована в продолжении сотрудничества, поскольку достигнутые успехи заложили основу для расширения торговых связей между Европой и странами Центральной Азии. Налаженные связи способствуют росту товарооборота и диверсификации экспорта в будущем.

«Нам необходимо сосредоточиться на консолидации основных инструментов содействия торговле, включая реинжиниринг бизнес-процессов, гармонизацию и обмен данными. Опыт МТЦ в области упрощения процедур торговли неоценим для совместных усилий. Также важно включить вопрос цифровой трансформации Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) в повестку второго этапа проекта», — сказал Арман Шаккалиев.

При этом он добавил, что акцент должен сместиться на разработку передовых технологий безбумажной торговли по ТМТМ. Это повысит статус «Среднего коридора», как альтернативы «Северному коридору», максимизируя выгоды для Казахстана, Центральной Азии и стран ЕС. В повышении эффективности трансграничной торговли решающую роль может сыграть Национальный комитет по упрощению процедур торговли, в качестве центрального узла для принятия стратегически важных решений.

В свою очередь, Памелла Кок-Гамильтон поблагодарила Министерство торговли и интеграции Казахстана и QazTrade за поддержку в процессе реализации проекта Ready4Trade в Центральной Азии и плодотворное сотрудничество.

«Мы очень рады тому, что Казахстан принял участие в этом проекте и взял на себя лидирующую роль. Надеемся, что у нас будет возможность запустить вторую фазу проекта Ready4Trade в Центральной Азии. Мы постараемся углубить и расширить нашу предыдущую работу», — сказала исполнительный директор МТЦ.

Она отметила, что без активного участия специалистов на местах было бы сложно достичь значимых результатов.

В завершение встречи Арман Шаккалиев выразил благодарность исполнительному директору Международного торгового центра Памеле Кок-Гамильтон за взаимодействие и сообщил, что Казахстан, как региональный лидер, ожидает реализацию второй фазы проекта с учетом предложений Европейского Союза.

Также в рамках Министерской конференции ВТО казахстанская делегация Министерства торговли и интеграции и QazTrade приняла участие в совместном мероприятии ВТО и МТЦ. Главным событием стал запуск Фонда ВТО-МТЦ «Женщины-экспортеры в цифровой экономике» (WEIDE) на Саммите ВТО-МТЦ SheTrades. Деятельность фонда направлена на внедрение цифровых технологий для улучшения конкурентоспособности и открытия новых рынков для бизнеса, возглавляемого женщинами.