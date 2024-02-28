Переход на единый часовой пояс: горячую линию для авиапассажиров запустили в РК

В Комитете гражданской авиации рассказали о том, как будут летать самолеты во время смены часовых поясов в Казахстане.

Как уточняется, согласно постановлению правительства от 19 января 2024 года No 20, в ночь с 29 февраля на 1 марта (в 00:00 часов) местное время будет переведено на 1 час назад (г. Астана, Алматы, Шымкент, Абайская, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанская, Улытауская, Восточно-Казахстанская области). Минтранспорта совместно с международной ассоциацией воздушного транспорта IATA провели соответствующую работу, в результате казахстанскими авиакомпаниями были внесены соответствующие изменения в системах продаж авиабилетов, передает Kazpravda.kz.

«Пассажирам были направлены соответствующие уведомления о внесенных корректировках в приобретенных ранее авиабилетах. Вместе с тем, в целях создания удобств пассажирам, с 29 февраля по 2 марта будет открыта «горячая линия» на базе оперативного штаба АО «Авиационная администрация Казахстана. По вопросам изменения времени вылета и прилета рейса пассажиры могут обращаться по номерам +7 (717-27) 9-82-14, +77172 798213», — говорится в информации комитета.

Также для уточнения актуального статуса рейсов пассажирам рекомендуют обращаться в справочные службы аэропорта, приложения и колл-центры авиакомпаний: — Air Astana + 7727244 44 77, +7 (717-25) 8-44-77, +7 (702-70) 2-44-77; — FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 (702-70) 2-02-27; — «SCAT» +7 (725-29) 9-88-80; — Qazaq Air + 7 727 356 14 14.