Еще один способ оплаты проезда появился в общественном транспорте Астаны

Таким образом, оплатить проезд теперь можно семью способами.

В ТОО «City Transportation Systems» рассказали о появлении еще одного способа оплаты проезда в общественном транспорте. теперь оплатить проезд в общественном транспорте столицы возможно с помощью трекинга. Для этого необходимо выбрать автобус на карте мобильного приложения Avtobys, передает Zakon.kz.

Для оплаты трекингом: перейдите в раздел «Маршруты»; выберите маршрут; отметьте свой автобус, нажав на его иконку; выберите функцию оплаты, подтвердите оплату. Оплата снимается с баланса приложения Avtobys или банковской карты (в случае, если банковская карта привязана к приложению). Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы… интернет-банкинги.

Таким образом, оплатить проезд в общественном транспорте Астаны теперь можно семью способами:

— транспортной картой;

— сканированием QR-кода;

— каналом Bluetooth;

— банковской картой;

— NFC технологией;

— бортовым номером автобуса;

— трекингом.