Чаще всего казахстанцы покупают в интернете одежду и обувь

Представлено исследование поведения потребителей товаров и услуг на маркетплейсах.

Компания Freedom Finance Global представила результаты исследования рынка сегмента e-commerce Республики Казахстан. В нем анализируются данные, полученные с помощью опроса потребителей, и дается описание ситуации в сфере электронной коммерции на страновом уровне. Основным источником данных является количественный метод исследования — массовый опрос жителей Казахстана, в котором приняли участие граждане страны, имеющие опыт приобретения товаров онлайн. Он проведен на основе методики Computer-assisted Web Interview (онлайн-опрос). В исследовании приняло участие 2084 человек из всех регионов РК, выборка половозрастная, репрезентативная.

Наиболее часто приобретаемой категорией товаров на онлайн-площадках в 2023 году стали предметы одежды и обуви для взрослых. Более половины всех участников опроса хотя бы раз приобрели вышеназванные товары за последние 12 месяцев (58,6%). Эту категорию разительно отличает тот факт, что она находится гораздо выше следующей ступени — косметики и парфюмерии (39,4%). В топ категорий также вошли средства гигиены (29,3%), хозтовары (29,2%), смартфоны и планшеты (39,3%), электроника (24,3%), мелкая бытовая техника для кухни (22,4%), компьютеры и ноутбуки (20,7%). Также популярными товарами оказались билеты — на транспорт (32,9%) и мероприятия (22,6%).

Наименее популярными товарами для приобретения на онлайн-площадках стали товары для дачи, сада, огорода (10,7%), цветы, букеты (9,8%), детские спортивные товары (6,4%) и алкоголь (5,3%).

Самой активной группой потребителей, т. е. совершающей покупки 2-3 раза в месяц или чаще является молодежь 16-24 года и высокодоходные группы. Низкодоходные и взрослые потребители (45-55 лет) составляют «ядро» аудитории, совершающей покупки раз в полгода и реже.

Wildberries (59,1%) и интернет-магазин Kaspi (54,8%) стали абсолютными лидерами среди интернет-площадок, которыми респонденты пользовались за последние 12 месяцев. Лидером по месту приобретения многих топовых категорий является маркетплейс Wildberries — декоративная косметика, средства гигиены и бытовой химии, текстиль и аксессуары, одежда и игрушки. Ему уступает Kaspi (лидер по пяти направлениям), который потребители выбирают преимущественно для покупки техники и гаджетов.

Среди платформ для покупки техники и гаджетов, помимо Kaspi и AliExpress, потребители склонны отдавать предпочтение локальным сетям — Sulpak, Mechta, TechnoDom. Лидируют и демонстрируют позитивные связи с соответствующими категориями товаров по транспортным билетам платформы Kaspi Travel и Aviata, по досуговым — Ticketon.

Более 2/3 опрошенных (67–73%) совершали покупку на нижеперечисленных онлайн-площадках от 2-3 раз в месяц до 1 раза в 2-3 месяца. В интернет-магазине Kaspi и на маркетплейсе AliExpress частота покупок больше смещается в длинные сроки: от 1 раза в полгода до 1 раза в 2-3 месяца. При этом на маркетплейсах Wildberries и PinDuoDuo потребители преимущественно делают покупки 2-3 раза в месяц (28,4 и 29,3% соответственно), а на Kaspi, AliExpress и Ozon — 1 раз в 2-3 месяца (26,6, 25,3 и 23,4% соответственно).

Большую часть покупок среди нижеперечисленных онлайн-площадок респонденты чаще всего, а именно от одного до трех раз в месяц, делают на платформах Яндекc.Еда/Яндекс.Доставка (51,1%) и Magnum Go (55,4%). Чуть менее половины пользователей Ticketon приобретают билеты на культурные и спортивные мероприятия раз в месяц или раз в 2-3 месяца (49%). При этом на площадках Flip.kz и Kaspi Travel частота покупок еще реже: один раз от двух месяцев до полугода (50,3 и 53,4% соответственно). Реже всего, а именно раз в полгода или год, потребители делают заказы в интернет-магазинах Technodom, Sulpak и Mechta (57,2, 55,1 и 50,6% соответственно).

По мнению респондентов, самыми существенными преимуществами покупок товаров и услуг среди рассмотренных торговых площадок стали удобство сайта/приложения, возможность совершать покупку в любое время в любом месте, возможность поиска наиболее выгодной цены и широкий ассортимент товаров/услуг.

Наиболее частым способом оплаты заказов на онлайн-площадках выступает предоплата картой, но потребители в большей степени хотели бы оплачивать заказ при получении. Ключевыми потребностями пользователей онлайн-площадок в способах оплаты являются оснащение пунктов выдачи и курьеров онлайн-платформ терминалами, а также возможность оплачивать картой или наличными при получении товара.

«Главной целью опроса казахстанцев стало изучение трендов потребительского поведения в сфере e-commerce, — говорит Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global. — Как показали данные, среди критериев выбора интернет-площадки наибольшее значение для потребителей имеют ассортимент товаров, цены на товары и вариативность способов оплаты. Перед тем как совершать покупку на онлайн-площадках, пользователи чаще всего читают отзывы о товаре (83,6%), сравнивают его стоимость в разных магазинах (69%) и просматривают фотографии товара (59,7%). Немаловажным для потребителей является и поиск ориентировочной стоимости товара, подробное описание характеристик, отслеживание скидки на желаемый товар, непосредственно выбор самого интернет-магазина, в котором будет делаться покупка, сравнение похожих товаров, поиск информации о способах и стоимости доставки, возможности самовывоза и отзывы о магазинах».

Из дополнительных стимулирующих факторов онлайн-площадки главным образом привлекают потребителей бонусами или кешбэком (62,3%) и бесплатной доставкой (58,9%). Покупателей также могут привлечь скидки по промокоду или купону (29%), акции «2 + 1» и подарки за покупку при определенной сумме заказа (22,3%).

Подавляющее большинство респондентов (87,3%) оставляют отзывы на приобретенные товары и услуги, при этом почти всегда делают это более трети опрошенных (35,7%), а нечасто — чуть более половины (51,6%).

Самыми популярными форматами получения товаров, приобретаемых на онлайн-площадках, являются самовывоз из магазина или пункта выдачи, обычная доставка курьером, через постамат. Потребители онлайн-площадок в большей степени заинтересованы в разных форматах курьерской доставки: обычной, срочной и бесконтактной — в связи с популярностью маркетплейсов, которые в основном ориентированы на работу сети пунктов выдачи и не удовлетворяют потребность пользователей в курьерской доставке. Потребители определяют приемлемый срок доставки заказа по всем категориям до одной недели.

Отказ от покупки той или иной категории товара связан с риском покупки некачественного, реже — бракованного товара, отсутствием возможности проверить или примерить товар перед покупкой. Сложности с доставкой/возвратом/заменой товара значительно реже беспокоят потребителей.

Потребители чаще отказываются от покупки на онлайн-площадках продовольственных и медицинских товаров в связи с опасением приобрести поддельный товар. Крупных и дорогостоящих покупок они избегают из-за отсутствия возможности проверить функциональность и состояние товара до оплаты заказа.