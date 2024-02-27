Глава государства ознакомился с «Мастерской Лу Баня» в Усть-Каменогорске

Касым-Жомарт Токаев посетил Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева

Президенту рассказали о деятельности вуза и созданном на его базе учебным центром «Мастерская Лу Баня». Главе государства представили планы по созданию технопарка в области медицины, позволяющего молодежи заниматься инновационными проектами. В настоящее время разработано более 40 видов медицинских имплантатов, которые проходят клинические испытания.

Кроме того, по словам ректора Сауле Рахметуллиной, в прошлом году при университете был создан Центр компетенций Smart engineering, направленный на развитие импортозамещающих технологий в машиностроении и горно-металлургическом комплексе. Совместно с Казахстанско-немецким университетом намечено открытие института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых.

В «Мастерской Лу Баня» имеется две лаборатории — «Инновационные конструкции автомобилей» и «SMART-технологии автомобилей». Уникальность Центра заключается в возможности получения студентами практических навыков и проведения симуляционных испытаний автомобильных систем. Особое внимание уделяется изучению новых технологий по техническому обслуживанию и диагностике электромобилей и гибридных автомобилей.

Глава государства осмотрел SMART-стол, представляющий собой интеллектуальную организацию дорожного движения. Президента также ознакомили с учебными стендами, предназначенными для изучения гибридных автомобилей, электромобилей и принципов их зарядки.

Открытие в Казахстане «Мастерской Лу Баня» было инициировано Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Председателем Си Цзиньпином в мае 2023 года в Сиане на саммите «Центральная Азия — Китай». Одной из целей университета является подготовка высококвалифицированных технических и инженерных кадров для автопрома Казахстана на базе «Мастерской Лу Баня».

Касым-Жомарт Токаев побеседовал со студентами и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как «Мастерская Лу Баня».