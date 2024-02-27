Яндекс Карты научились искать места и организации на казахском языке

Это поможет пользователям, которые говорят на нем в повседневной жизни, проще и удобнее находить нужные места.

Особое внимание Карты уделили 15 основным категориям. Среди них — аптеки, торговые центры, кафе, банкоматы, АЗС, музеи, салоны красоты. Именно на них приходится более 60% всех запросов. Кроме того, теперь можно быстрее и без включения фильтров находить места, которые открыты прямо сейчас или работают круглосуточно. Так, например, достаточно ввести в строке поиска в Картах: дәріханалар тәулік бойы, сулулык салондари ашық или банкоматтар 24 сағаттық, передает Alfa.kz.

«Последний год мы активно занимались адаптацией Карт для пользователей в Казахстане. Уже переведены топонимы, названия организаций, интерфейс и голосовые подсказки. Еще один шаг в этом направлении — улучшение качества поиска на государственном языке. Теперь пользователям из Казахстана будет одинаково удобно находить места в основных категориях и на казахском, и на русском», — отмечает Евгений Шильников, руководитель международного продукта Яндекс Карт.