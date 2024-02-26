Как настраивать ККМ при переводе времени 1 марта 2024 года?

В КГД МФ РК дали пояснения.

Согласно постановлению правительства от 19 января 2024 года № 20, ко всей территории Республики Казахстан будет применяться 5-часовой пояс, а также в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) местное время будет переведено на 1 час назад, передает Учет.kz.

В этой связи в части работы контрольно-кассовых машин (ККМ) сообщается следующее:

— По ККМ, являющимся аппаратно-программными комплексами, настройка времени будет произведена в автоматическом режиме на сервере производителей АПК в 00:00 1 марта 2024 года. Отмечается, что будет остановка работы ККМ с 23:00 до 23:59 29 февраля 2024 года по времени Астаны и подключение в 00:01 1 марта 2024 года. Т. е. будет автоматическая остановка на час.

— По ККМ, не являющимся АПК, то есть «железным» ККМ, настройку времени необходимо произвести пользователям ККМ самостоятельно после 29 февраля 2024 года в соответствии с прилагаемым к ККМ руководством по эксплуатации (раздел «Программирование даты и времени»).

При возникновении вопросов консультацию можно получить на бесплатной основе в Центрах технического обслуживания в рамках договоров на сопровождение ККМ, Центрах оказания услуг в Управлениях государственных доходов или контакт-центре по номеру телефона 1414.