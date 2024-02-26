Минцифры опубликовало рекомендации по переводу часового пояса

Необходимо обновить программное обеспечение до последней версии.

Некоторые пользователи в Казахстане уже начали получать уведомления на своих устройствах о переходе на единый часовой пояс (UTC+5). Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для обновления операционных систем и своевременного перехода на новый часовой пояс.

Гражданам, не получившим эти обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо проверить наличие обновлений программного обеспечения в настройках. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет — необходимо поменять вручную.

Общие рекомендации

1. Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети.

2. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени.

3. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.