Туркестанская область занимает лидирующую позицию по мощности ВИЭ

В регионе функционирует 21 действующий объект возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 278 МВт.

Туркестанская область имеет высокий потенциал развития возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов в ходе встречи с населением Туркестанской области. До 2025 года планируется строительство еще семи объектов мощностью 48 МВт.

Вице-министр также проинформировал население о газификации региона. Сегодня 77% населения или порядка 1,6 млн человек имеют доступ к газу. В текущем году планируется реализовать 14 проектов, что позволит обеспечить доступом к газу 15 населенных пунктов или порядка 26 тысяч человек.

В области основными источниками энергии являются Кентауская ТЭЦ и Шардаринская ГЭС. Установленная электрическая мощность Шардаринской ГЭС составляет 126 МВт, Кентауской ТЭЦ — 12,5 МВт. При этом физический износ основного оборудования Шардаринской ГЭС составляет 5%, тогда как у Кентауской ТЭЦ этот показатель составляет 84,5%.

Региональной электросетевой компанией в области является ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», имеющая в своих активах 23,7 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередач. Кроме того, на балансе предприятия имеется более 6 тыс. подстанций. Физический износ электросетевого хозяйства составляет 57,3%.