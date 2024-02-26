Антикор РК изучит российскую систему «Посейдон» для борьбы с коррупцией

Она собирает информацию о доходах и расходах людей, на которых распространяются требования по декларированию.

Антикоррупционная служба Казахстана изучит российскую информационно-аналитическую систему по профилактике коррупционных правонарушений «Посейдон». Об этом стало известно в ходе встречи главы агентства Асхата Жумагали с генпрокурором России Игорем Красновым. Представители администрации Президента и генеральной прокуратуры России ознакомили казахстанскую делегацию с информационно-аналитической системой по профилактике коррупционных и иных правонарушений «Посейдон». Она ведет сбор и обработку информации о доходах и расходах людей, на которых распространяются требования по декларированию, передает Sputnik.

Жумагали отметил, что такие системы влияют на эффектность борьбы с коррупцией и будут изучены на предмет применения в Казахстане при осуществлении контроля за необоснованным обогащением в рамках внедряемой системы всеобщего декларирования доходов и расходов.

Также глава агентства отметил, что цифровизация госуслуг, исключение человеческого фактора, прозрачность бизнес-процессов, внедрение механизма «окрашивания денег», интеграция баз данных позволят минимизировать коррупцию в Казахстане.

В ходе встречи также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе — оказания взаимной правовой помощи, использования цифровых решений, розыска лиц, организации обучения, реализации совместных проектов. Особое внимание стороны обратили на вопросы возврата государству незаконно приобретенных активов, их выявления при проведении финансовых расследований.

По итогам двусторонней встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между госорганами двух стран.