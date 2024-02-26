Пилотную цифровизацию ТМТМ проводит Казахстан совместно с сингапурской компанией

Главная задача на сегодня — преобразование Казахстана в международную транзитную страну в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Сейчас проводится пилотная цифровизация казахстанского участка Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта. В проекте принимает участие сингапурская компания PSA International. Отмечается, что интеграция с транспортными системами Азербайджана и Грузии будет завершена в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил министр транспорта Марат Карабаев на расширенной коллегии по итогам развития транспортной отрасли за 2023 год. По информации министерства, объем транзита через территорию Казахстана увеличился на 21% и достиг 32,3 млн тонн, передает Sputnik.

В сфере железнодорожного транспорта объем перевозок грузов вырос на 3% — до 297 млн тонн. Транзит вырос на 18% (27,4 млн тонн). Также отремонтировано 1 443 км магистральной сети (капремонт — 557 км).

Объем перевозок через морпорты в 2023 вырос на 11% за год и достиг 7,2 млн тонн. В структуре грузов преобладают экспорт в европейском направлении.

«В морских портах развиваются терминальные мощности. Так, в порту Курык с участием частных инвестиций в прошлом году построен новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн и приобретены 2 нефтяных танкера грузоподъемностью 8 тыс. тонн. Проекты реализованы в кооперации с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports», — говорится в сообщении.

В целях обеспечения инвестиционной привлекательности порты Актау и Курык включены в состав СЭЗ «Морпорт Актау».

В министерстве отметили, что главной задачей на сегодня является преобразование Казахстана в международную транзитную страну в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В 2023 году объемы перевозок по коридору выросли на 65% и составили 2,8 млн тонн (2022 г. — 1,7 млн тонн). В том числе в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции по ТМТМ.

В ведомстве также добавили, что сейчас проходят переговоры с уполномоченными органами и компаниями соседних стран по привлечению экспорта на маршрут ТМТМ.