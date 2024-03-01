Казахтелеком формирует фабрику данных с использованием решений Informatica

Новая архитектура по работе с данными позволит компании персонализировать предложения для клиентов и внедрять новые цифровые продукты.

Крупнейший национальный оператор связи, АО «Казахтелеком» завершил первый этап реализации проекта по развитию программно-аппаратного комплекса для машинного обучения Big Data до уровня полноценной Фабрики данных. Проект включает в себя несколько решений компании Informatica, которые обеспечивают широкие возможности по управлению данными и могут стать надежным драйвером для масштабной цифровой трансформации компании.

В декабре 2023 года завершился первый этап модернизации архитектуры по работе с данными в АО «Казахтелеком». Проект нацелен на формирование системного подхода к работе с данными. Это позволит компании совершенствовать бизнес-процессы, оперативно выводить на рынок новые цифровые продукты и персонализировать предложения для клиентов.

Исполнителем в рамках проекта выступила компания Sanatel. Казахстанская IT-компания с 2008 года оказывает услуги в области автоматизации процессов, производства и внедрения программного обеспечения для крупнейших международных корпораций и государственных структур.

«В рамках программы цифровой трансформации перед нами стоит стратегическая задача по переходу к Data-driven модели управления компанией. В долгосрочной перспективе такой подход должен обеспечить компании стратегическое преимущество на рынке телекоммуникационных и ИТ-услуг в Казахстане, а также дополнительные денежные потоки за счет развития собственной экосистемы цифровых сервисов. Переход к Data-driven модели означает, что нам нужен более совершенный уровень аналитики данных, чем это было до недавнего времени. После завершения проекта при принятии решений о развитии бизнеса и внедрении новых продуктов мы будем руководствоваться наиболее полными и точными данными и самой передовой аналитикой», — объяснил задачи проекта Куат Сандалов, директор по цифровизации и управлению большими данными АО «Казахтелеком».

Для построения Фабрики данных были выбраны несколько решений Informatica — ведущего американского разработчика программного обеспечения для комплексного управления данными. В их числе — решение Informatica Axon Data Governance, которое разработано для управления корпоративными данными. Также планируется внедрить Informatica Power Center SE, ETL-платформу интеграции данных на основе метаданных. Она предлагает единый интерфейс обработки данных и набор коннекторов, которые забирают и обрабатывают нужные данные из любой системы в любом режиме. Решение Informatica PowerExchange Data Capture (CDC) расширяет возможности интеграционной платформы, здесь реализована работа с данными в режиме реального времени. Informatica Data Quality благодаря функции Data Domain Discovery помогает классифицировать данные, проводить их анализ и выявлять бизнес-смысл, стандартизировать и очищать данные. Наконец, при помощи Informatica Enterprise Data Catalog можно консолидировать все метаданные в едином репозитории, управлять единым каталогом метаданных и обеспечить эффективный поиск и анализ метаданных.

Работы по внедрению ПО Informatica выполняются при поддержке DIS Group KZ — мастер-дистрибьютора компании Informatica в Казахстане.

«Все последние годы телекоммуникационные компании отмечают активный рост потребления данных. Это открывает уникальные возможности для телекоммуникационных компаний по созданию новых источников доходов. Телеком-операторы могут предлагать клиентам все новые и новые цифровые продукты на основе современного анализа данных. Фабрика данных вместе с современными решениями от Informatica позволит АО „Казахтелеком“ использовать новые массивы данных для лучшего понимания своей аудитории и создания востребованных сервисов. Уверен, что благодаря этому проекту „Казахтелеком“ существенно укрепит свои позиции на телекоммуникационном рынке», — считает Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ.

Создание Фабрики данных — большой и многосоставный проект. В рамках первого этапа, который завершился в декабре 2023 года, эксперты Sanatel при поддержке DIS Group KZ выполнили настройку ключевых компонентов Informatica и подготовили их к внедрению в ИТ-инфраструктуру АО «Казахтелеком». Несмотря на сложный ИТ-ландшафт в «Казахтелеком», в котором Legacy-системы соседствуют с новыми технологиями, удалось успешно интегрировать решения Informatica в существующую инфраструктуру за счет гибкости их конфигурации.

На втором этапе, который стартовал с января 2024 года, по продуктам Informatica эксперты Sanatel при поддержке DIS Group KZ оптимизируют необходимые процессы и алгоритмы работы с данными: загрузку, обработку, проверку качества данных, передачу в режиме реального времени в Фабрику данных и так далее.

Планируется, что все работы по созданию Фабрики данных будут завершены в 4 квартале 2024 года. После этого АО «Казахтелеком» сможет воспользоваться всеми преимуществами решений Informatica, которые по праву считаются лидирующими в мире в области управления данными.