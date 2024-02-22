Ответственность госорганов за незаконное ограничение права на доступ к информации хотят усилить

Депутаты мажилиса парламента РК на планерном заседании палаты 21 февраля одобрили в первом чтении поправки по вопросам доступа к информации и общественного участия.

Исполняющий обязанности министра культуры и информации РК Данияр Кадыров отметил, что проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в области доступа к информации, передает Zakon.kz.

Проектом закона предлагаются нормы, направленные на:

— усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации;

— введение государственного контроля в сфере доступа к информации;

— закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации;

— создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью.

В заключении профильного комитета сказано, что законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс РК, Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Экологический кодекс РК, а также в законы РК «Об образовании», «О доступе к информации», «О правовых актах».