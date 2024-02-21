Во всех школах и детских садах Алматы внедрена система безопасности

Реализуется проект «Комплексная система безопасности» в государственных организациях среднего и дошкольного образования.

Комплексная система безопасности включает в себя круглосуточную охрану, которая расположена внутри здания. Систему безопасности дополняет стационарная тревожная кнопка быстрого реагирования с выходом сигнала в Департамент полиции. В случае какого-то инцидента либо чрезвычайной ситуации прибудет оперативная группа.

Сигнал с установленных видеокамер напрямую поступает в оперативный центр Департамента полиции. Вся территория образовательных объектов круглосуточно просматривается по периметру. Материалы с камер видеонаблюдения хранятся 30 суток. Также предусмотрена охранная сигнализация в специальных кабинетах и в библиотеке. Эта система связана с системой пожарной безопасности, охранная сигнализация срабатывает при громком шуме, открывании дверей или окна, при движении или разбитие стекла.

На данный момент в городе Алматы в 459 государственных организациях и всех подведомственных государственных организациях образования имеется специализированная охрана и система видеонаблюдения.

В городе проведены работы по установке оборудования в 186 детских садах. В частности, установлено 8638 систем видеонаблюдения, из них 7062 — внутренних, 1576 — внешних. Также все детские сады оснащены противопожарной системой безопасности, которая имеет возможность передачи сигнала в центр оперативного управления Департамента полиции г. Алматы (ЦОУ). Работы по оснащению дошкольных организаций образования государственной формы собственности системами наблюдения (домофонами), камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и комплексными системами противопожарной безопасности выполнены.

С начала декабря 2023 года в школах также начались работы по обновлению всех камер видеонаблюдения, тревожных кнопок с подключением к ЦОУ. На данный момент 205 школ и 10 интернатов обеспечены системой безопасности. В итоге в 215 организациях установлена 11 831 камера видеонаблюдения, 215 тревожных кнопок, 416 турникетов с возможностью распознавания лиц. Также установлены противопожарные системы безопасности, которые имеют возможность передачи сигнала непосредственно в ЦОУ.

Системами безопасности оборудованы также колледжи города. В 20 колледжах установлено 1503 системы видеонаблюдения. Из них 1064 — внутренних, 439 — наружных. При этом 126 камер подключены к ЦОУ ДП г. Алматы. Также установлены тревожные кнопки и турникеты, и все 20 колледжей обслуживаются специализированной охраной.

436 систем видеонаблюдения установлено в 17 внешкольных учреждениях. Из них 233 камеры подключены к ЦОУ ДП г. Алматы. Установлено 25 тревожных кнопок и турникеты в 7 внешкольных учреждениях. Все 17 внешкольных учреждений обслуживаются специализированной охраной.

В этом году планируется дооснащение системами безопасности школ и детских садов после завершения капитальных ремонтных работ.