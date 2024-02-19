Облачный провайдер Servercore в партнерстве с Astana Hub запускает программу поддержки стартапов

Она предоставит надежный IT-фундамент для их дальнейшего развития.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о партнерстве с Astana Hub — крупнейшим инновационным хабом Центральной Азии. Деятельность Astana Hub направлена на создание и развитие экосистемы для IT-бизнеса, подготовку технических специалистов и поддержку стартап-проектов. На сегодняшний день в технопарке зарегистрировано порядка тысячи четырехсот IT-компаний. В рамках сотрудничества с Astana Hub Servercore реализует программу поддержки стартапов-участников хаба.

Программа предусматривает ежемесячное начисление бонусных средств в размере ста тысяч тенге на баланс панели управления Servercore в течение первых шести месяцев сотрудничества резидентов технопарка и провайдера. С их помощью резиденты Astana Hub смогут целиком оплатить любой сервис провайдера: облачные или выделенные серверы, а также платформенные сервисы. Перед стартом сотрудничества с участниками программы специалисты Servercore проведут бесплатную консультацию, в ходе которой оценят масштаб, особенности проекта и предложат подходящее инфраструктурное решение с учетом типа и уровня нагрузок. При необходимости команда провайдера бесплатно поможет с миграцией в облако и бесшовно перенесет проекты резидентов Astana Hub.

«Мы рады сотрудничеству с Astana Hub и возможности поддержать перспективные локальные стартапы, предоставив надежный IT-фундамент для их дальнейшего развития. При кратном росте бизнеса участников программы и увеличении потребления ими облачных сервисов в течение первых двух месяцев мы готовы предложить еще более выгодные условия в индивидуальном порядке», — прокомментировал Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане.

В будущем Servercore также рассматривает возможность привлечения в программу технологических компаний, которые пока не являются резидентами Astana Hub.