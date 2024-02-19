Оцифрована еще одна услуга в сфере земельного кадастра

Это первая коммерческая цифровая услуга в сфере земельного кадастра.

Заявки на установление и восстановление границ земельных участков теперь можно подавать через публичную кадастровую карту в информационной системе «Единый государственный кадастр недвижимости». Сотрудники филиалов Госкорпорации во всех регионах прошли обучение, протестировали новый функционал публичной кадастровой карты и готовы принимать заявки на установление и восстановление границ участков в цифровом формате.

Как отмечают в Госкорпорации, оцифровка имеет несколько преимуществ: снижается риск коррупции, заявку можно подавать экстерриториально, из любого места. Если раньше для подачи заявки и получения готового результата приходилось идти в филиал «Правительства для граждан», то сейчас такой необходимости нет.

Подать заявку в публичной кадастровой карте после авторизации (логин/пароль, ЭЦП, Digital-ID, QR-код) может любой гражданин или юридическое лицо. При подаче заявки на установление или восстановление границ в системе оперативно рассчитывается стоимость услуги — она зависит от назначения и площади участка. Клиенту на подпись направят договор и даже счет на оплату. Итоговый документ об установлении границ также можно будет получить в электронном виде.