Первая камера SOVA установлена на парковке в центре Астаны

Это камера систем интеллектуального мониторинга, которая отслеживает разные типы нарушений ПДД и мгновенно их фиксирует.

В столице Казахстана установлена и работает в тестовом режиме первая камера SOVA, которая может фиксировать более 20 видов нарушений правил дорожного движения, в том числе неправильную стоянку и остановку авто. SOVA — это камера систем интеллектуального мониторинга, которая отслеживает разные типы нарушений ПДД и мгновенно их фиксирует. Умное оборудование работает в круглосуточном режиме, замечает нарушения даже в темное время суток и может идентифицировать автомобиль по небольшой части кузова. Вся информация поступает на платформу, которая обрабатывает данные с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного зрения. Полученные сведения автоматически будут передаваться в правоохранительные органы, передает Sputnik.

Первую камеру фотовидеофиксации SOVA установили в Астане на парковочной зоне по проспекту Кабанбай батыра. Сейчас она работает в тестовом режиме. Если нововведение получит одобрение городских властей, подобные камеры появятся на самых загруженных участках коммунальных парковок столицы.

«Один автомобиль, припаркованный с нарушениями, может на продолжительное время заблокировать движение целого потока, — отмечает директор „Парковочного пространства Астаны“ Чингиз Досыбаев. — Выявление нарушений в онлайн-режиме позволяет снизить количество неправомерных остановок или стоянок транспортных средств и увеличить пропускную способность на улицах города».

Кроме того, SOVA контролирует состояние дорожных знаков, а также собирает статистическую информацию о загруженности городских улиц и парковочного пространства. Камеры видят цифровую модель улицы и выявляют нарушения, даже если отдельные части автомобиля временно скрыты другими объектами.