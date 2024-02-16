В рейтинге стран по инновациям Казахстан занял лишь 81 место из 132

Индекс страны составил 26,7.

Ситуация в РК не сильно поменялась: годом ранее стране было присвоено 83 место из 132 с индексом 24,7. Эксперты рейтинга проводили анализ глобальных тенденций в области инноваций на фоне текущей экономической ситуации и ранжировали мировые экономики в соответствии с их инновационным потенциалом, учитывая около 80 показателей, сгруппированных по таким критериям, как инновационные затраты и результаты. Самыми инновационными странами названы Швейцария, Швеция, США, Великобритания и Сингапур. Последнюю строчку рейтинга заняла Ангола, передает Finprom.kz.

Среди стран СНГ пятерку лидеров составляют Россия, Украина, Молдова, Армения и Беларусь. Ниже РК расположились Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан.

Среди государств с уровнем доходов выше среднего Казахстан занял 25 место из 33. Среди стран ЦА и Южной Азии РК — на 3 месте.

Среди основных 80 показателей наша страна заняла неплохие места по таким категориям, как государственные онлайн-сервисы (8 место в мире), полезные модели происхождения патентов (10 место), соотношение учеников и учителей в области среднего образования (12 место). Что касается худших результатов, Казахстан занял 124 место в мире по расходам на программное обеспечение, 118 место по состоянию развития кластеров, 117 место по сотрудничеству университетов и промышленности в области исследований и разработок.

В 2022 году в Казахстане были инновационно активны 30,8 тыс. предприятий. Их уровень инноваций составил 11%. Объем инновационной продукции достиг 1,9 трлн тг — на 30,6% больше, чем годом ранее. Объем реализованной инновационной продукции вырос на 32%, до 1,7 трлн тг. Из всего объема реализации на экспорт отправили продукции на 286,3 млрд тг.

Затраты на инновации составили 1,5 трлн тг — сразу на 81,6% больше, чем годом ранее. Большая часть затрат пришлась на собственные средства компаний: 693,6 млрд тг, плюс 11,7% за год. Из республиканского бюджета вложили 101,2 млрд тг, из местного — 8,7 млрд тг. Иностранные инвестиции составили 21 млрд тг.